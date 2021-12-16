Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» в команде Рангника перенесён из-за коронавируса

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о переносе матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде.



«Здоровье игроков и сотрудников – наша главная ценность. Учитывая количество спортсменов и персонала, которым пришлось изолироваться из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как запросить перенос матча. В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медицинских работников. Мы также приостановим тренировки на нашей базе на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшей передачи вируса. Приносим извинения за неудобства, причинённые фанатам», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Игра была запланирована на субботу, 18 декабря. Новая дата матча неизвестна.