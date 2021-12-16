Камоцци — главный по трансферам в «Спартаке». Он будет участвовать в сделках при Каттани

Советник Заремы Салиховой Франко Камоцци осуществляет операционное руководство всей спортивной деятельностью «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«В данный момент Камоцци принимает участие во всех переговорах по потенциальным новичкам, а также много занимается академией. Трансферы невозможны без его одобрения. После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», ― сказал источник «Чемпионату».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.