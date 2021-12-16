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КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за несогласование плана матча с «Арсеналом» с МВД

КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за несогласование плана матча с «Арсеналом» с МВД
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что московский ЦСКА был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение регламента Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА — «Арсенал». Нарушение регламента со стороны ЦСКА — штраф 100 тысяч рублей. За несогласование плана мероприятия с МВД. «Ростов» за то, что не организовали флеш-интервью игрока в перерыве, оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает вторую строчку турнирной таблицы с 36 очками. «Зенит» (38) — лидер соревнований. ЦСКА (30) располагается на четвёртом месте. Сейчас лига приостановлена на зимнюю паузу.

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