«Челси» — «Эвертон»: текстовая трансляция начнётся в 22:45
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Сегодня, 16 декабря, пройдёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж». Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Эвертон».
Команда Томаса Тухеля располагается на третьем месте в чемпионате Англии. Подопечные Рафаэля Бенитеса заняли 14-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» за 17 матчей заработал 20 очков, команда располагается на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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