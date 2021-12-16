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Денис Бушуев возглавил «Велес»

Денис Бушуев возглавил «Велес»
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Российский специалист Денис Бушуев стал новым главным тренером «Велеса». Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги в «Твиттере».

Последним местом работы 39-летнего Бушуева был «Ленинградец», который он тренировал с мая 2020 по апрель 2021 года. Также с 2018 по 2019 год специалист был помощником главного тренера в сборной России U-17, а в 2012-2013, а также в 2016 году занимал аналогичную должность в немецком клубе «Мюнхен 1860».

«Велес» остался без главного тренера после расторжения контракта с Артёмом Куликовым в конце ноября 2021 года. Сейчас коллектив занимает в турнирной таблице ФНЛ 10-е место с 33 очками в 25 турах. Следующую встречу команда Бушуева проведёт в начале марта с «Акроном».

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