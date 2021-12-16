Матч между «Реалом» и «Кадисом» не перенесут. В мадридском клубе 6 игроков болеют ковидом

Руководство Ла Лиги не планирует переносить матч между «Реалом» и «Кадисом», несмотря на то что в мадридском клубе 6 игроков болеют коронавирусом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на 7 случаев заражения коронавирусом в мадридском клубе, игра состоится в соответствии с расписанием. По правилам, введённым на время пандемии COVID-19, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды. Кроме игроков, коронавирусом заболел ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

Коронавирусом заразились полузащитники Марко Асенсио и Гарет Бэйл, нападающий Родриго, а также вратарь Андрей Лунин. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Лука Модрич и Марсело. Ближайший матч «Реал» проведёт с «Кадисом». Домашний матч запланирован на 19 декабря.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

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