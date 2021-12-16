Стали известны соперники сборной Украины в розыгрыше Лиги наций

Cегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка Лиги наций УЕФА-2022/2023. Своих соперников по турниру узнала сборная Украины, которой предстоит выступление в группе 1 дивизиона В.
Команде Александра Петракова предстоит сыграть со сборными Шотландии, Ирландии и Армении.
Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года, плей-офф турнира должен пройти в июне 2023 года. В 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, в 2021 году — Франция. Турнир добавит дополнительную возможность для розыгрыша путёвки на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году. Однако формат квалификации к турниру ещё не утверждён, поэтому пока неизвестно, каким образом сборные смогут получить место в стыковых матчах к чемпионату Европы через Лигу наций — 2022/2023.
- 16 декабря 2021
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