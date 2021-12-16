Стали известны соперники сборной России в розыгрыше Лиги наций

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Своих соперников узнала сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B.
Группа B2.
Албания.
Израиль.
Россия.
Исландия.
Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.
Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырёх и из трёх команд.
- 16 декабря 2021
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