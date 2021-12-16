Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вакцинации.

«Я доверяю экспертам. Следую советам умных людей, которые являются специалистами в медицинской сфере. Как я уже говорил, у нас в клубе очень высокий процент вакцинированных. Возможно, уже все сделали прививку. Я, кстати, уже ревакцинировался, как только мне разрешили это сделать. Если встречусь с друзьями или с теми, о ком я забочусь, и они скажут мне, что еще не вакцинировались, то сделаю всё, чтобы они прислушались к экспертам. Это ни в коем случае не «слушайте меня». Это всегда «слушайте тех, кто разбирается», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»:

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