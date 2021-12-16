Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вакцинации

Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вакцинации
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вакцинации.

«Я доверяю экспертам. Следую советам умных людей, которые являются специалистами в медицинской сфере. Как я уже говорил, у нас в клубе очень высокий процент вакцинированных. Возможно, уже все сделали прививку. Я, кстати, уже ревакцинировался, как только мне разрешили это сделать. Если встречусь с друзьями или с теми, о ком я забочусь, и они скажут мне, что еще не вакцинировались, то сделаю всё, чтобы они прислушались к экспертам. Это ни в коем случае не «слушайте меня». Это всегда «слушайте тех, кто разбирается», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесён из-за коронавируса в команде Рангника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021