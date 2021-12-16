Валерий Карпин оценил соперников по группе в Лиге наций

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу результатов жеребьёвки Лиги наций.

«Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль — больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания в чём-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

Как мы знаем, это не чемпионат и не длинный турнир, но команды, которые мало пропускают, остаются наверху или становятся чемпионами. Побеждает часто та команда, которая мало пропускает, а не та, которая много забивает. Поэтому надеемся, что наша оборона будет выглядеть так же, и это поможет нам получить хороший результат в Лиге наций», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.