Манчини оценил жеребьёвку Лиги наций для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил жеребьёвку Лиги наций для своей команды. Итальянцы встретятся в турнире со сборными Англии, Венгрии и Германии.



«Это хорошая группа, а вместе с Германией, Англией и Венгрией, безусловно, будет интересной. Встреча с сильным соперником – часть футбольного зрелища. Мы уже играли с Англией в финале чемпионата Европы, так что это будут две напряжённые игры.



Матчи Италии с Германией — классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними в качестве главного тренера, рад этому.



Матчи с Венгрией — противостояние итальянских тренеров, они очень хорошо сыграли на чемпионате Европы под руководством Марко Росси», — приводит слова Манчини football-italia.

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