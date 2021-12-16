Валерий Карпин: наша группа очень ровная

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников национальной команды по Лиге наций.
«Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Поэтому эта команда мне хорошо знакома. Возможно, в данный момент и в этом году результаты были не самыми лучшими. Так что я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы.
Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику футболистам, возможно, не самым основным. Но это не должно отражаться на результате», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.
- 16 декабря 2021
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