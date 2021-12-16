«Челси» и «Эвертон» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Сегодня, 16 декабря, пройдёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж». Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Бен Годфри, Майкл Кин, Джеррэд Брэнтуэйт, Мэйсон Холгейт, Джонджо Кенни, Андре Гомеш, Абдулайе Дукуре, Энтони Гордон, Алекс Айуоби, Эллис Симмс.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Эвертон».
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