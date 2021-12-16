«Боруссия Дортмунд» хочет подписать полузащитника «Челси» Зиеша в январе
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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun cо ссылкой на SportBild.
28-летний Зиеш, по сообщениям, недоволен количеством игрового времени в составе «Челси», поэтому готов сменить клуб. В услугах марокканца заинтересована дортмундская «Боруссия», которая хочет перевезти полузащитника в Германию уже в январе. Однако если сделка будет закрыта в зимнее трансферное окно, то «шмели» наверняка арендуют футболиста.
В нынешнем сезоне Зиеш провёл 16 матчей в рамках АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА, забив в этих встречах три гола и отдав четыре голевые передачи. Контракт Зиеша истекает в 2025 году.
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