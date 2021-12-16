«Краснодар» заинтересован в подписании форварда «Нью-Йорк Сити» Кастельяноса
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Аргентинский нападающий американского клуба «Нью-Йорк Сити» Мартин Кастельянос может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает аргентинский журналист Сезар Луис Мерло в своём «твиттере».
По информации инсайдера, аргентинец, скорее всего, покинет свой нынешний клуб. «Нью-Йорк Сити» может расстаться с игроком за € 10 млн. Такую сумму готовы предложить «Краснодар» и «Бешикташ», но есть и другие претенденты на футболиста.
В прошлом сезоне Кастельянос сыграл за «Нью-Йорк Сити» 36 матчей, забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в € 7 млн. На счету Кастельяноса 6 матчей в составе молодёжной сборной Аргентины.
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