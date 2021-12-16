«Ливерпуль» забил в 32-м матче подряд. Это рекордная серия в истории клуба

«Ливерпуль» забил гол в ворота «Ньюкасла» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Эта встреча стала для английской команды 32-й подряд с забитым мячом. «Ливерпуль» установил рекордную серию в истории клуба. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



В последний раз «Ливерпуль» не забивал в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов прошлого сезона с мадридским «Реалом» (0:0), которая прошла 14 апреля 2021 года.



С 37 очками в 16 матчах «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера соревнований «Манчестер Сити» на четыре очка и имея игру в запасе.



В 2021 году команде Клоппа в АПЛ осталось провести матчи с «Тоттенхэмом», «Лидсом» и «Лестером». Также «Ливерпуль» ждёт встреча с «лисами» в Кубке английской лиги.

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