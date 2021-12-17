«Челси» — «Эвертон»: Маунт вывел хозяев вперёд на 70-й минуте
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Сегодня, 16 декабря, проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном». Встреча идёт на стадионе «Стэмфорд Бридж».
На 70-й минуте Мэйсон Маунт открыл счёт в игре. Рис Джеймс заметил рывок Маунта в штрафную, которого зевнула оборона, Мэйсон, получив мяч, сблизился с воротами и пробил точно в ближний угол.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Эвертон».
Команда Томаса Тухеля располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Подопечные Рафаэля Бенитеса занимают 14-е место. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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