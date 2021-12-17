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«Ювентус» заинтересован в приобретении Марсьяля

«Ювентус» заинтересован в приобретении Марсьяля
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может стать игроком итальянского «Ювентуса». Об этом сообщает Goal.com cо ссылкой на Gazzetta dello Sport.

26-летний Марсьяль хочет покинуть английскую команду, чем может воспользоваться туринский клуб, желающий усилить атакующую линию команды. «Ювентус» рассматривает возможность предложения по переходу французского форварда.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах английской Премьер-лиги забил один гол. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».

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