«Арсенал» рассматривает возможность перехода двух игроков «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело в ближайшее время может оказаться в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский клуб готов расстаться с 25-летним полузащитником, поэтому «Арсенал» сможет вести переговоры с бразильским футболистом. В нынешнем сезоне Артур в четырёх матчах итальянской Серии А провёл на поле 101 минуту, не отметившись голевыми действиями. Контракт хавбека истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Артура в € 35 млн.
Ещё одним приобретением английского клуба из «Ювентуса» может стать атакующий полузащитник Деян Кулушевски. Ранее «канониры» также выражали желание в переходе шведского футболиста.
В нынешнем сезоне «Арсенал» с 29 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии четвёртое место после 17 матчей.
- 17 декабря 2021
-
00:52
-
00:40
-
00:38
-
00:28
-
00:23
-
00:20
- 16 декабря 2021
-
23:56
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
22:45
-
22:42
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:36