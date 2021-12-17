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«Арсенал» рассматривает возможность перехода двух игроков «Ювентуса»

«Арсенал» рассматривает возможность перехода двух игроков «Ювентуса»
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело в ближайшее время может оказаться в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб готов расстаться с 25-летним полузащитником, поэтому «Арсенал» сможет вести переговоры с бразильским футболистом. В нынешнем сезоне Артур в четырёх матчах итальянской Серии А провёл на поле 101 минуту, не отметившись голевыми действиями. Контракт хавбека истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Артура в € 35 млн.

Ещё одним приобретением английского клуба из «Ювентуса» может стать атакующий полузащитник Деян Кулушевски. Ранее «канониры» также выражали желание в переходе шведского футболиста.

В нынешнем сезоне «Арсенал» с 29 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии четвёртое место после 17 матчей.

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