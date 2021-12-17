Клопп – о 15-матчевой результативной серии Салаха: его ассисты так же важны, как и голы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии, а также высказался о длительной результативной серии форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«При подготовке мы использовали для анализа больше матчей «Борнмута», чем «Ньюкасла». В прошлый раз, когда Эдди Хау был здесь с «Борнмутом», мы выиграли со счётом 2:1 и ожидали похожей встречи.

То, что счёт в матче открыл «Ньюкасл» немного изменило настроение. Мы начали спешить. При этом, считаю, что «Ливерпуль» забил действительно хорошие голы. Я действительно доволен в этот непростой период года, когда вам просто нужно пройти через большое количество игр.

15-матчевая результативная серия Салаха? Это просто удивительно. Его голевые передачи так же важны, как и голы. Сегодня было правильно снять его с матча немного раньше, ведь мы снова играем через уже через три дня», — цитирует Клоппа BBC.

Видео забитого мяча Салаха в ворота «Ньюкасла» доступно на «Чемпионате».

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