Определились пары 1/8 финала Кубка Италии

По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.



Так, из наиболее интересных встреч следует отметить противостояние «Наполи» и «Фиорентины», «Ювентуса и «Сампдории», а также «Милана» с подопечными Андрея Шевченко – «Дженоа», «Аталанта», за которую выступает 26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с «Венецией».



Все пары 1/8 Кубка Италии:

«Аталанта» – «Венеция»

«Интер» – «Эмполи»

«Ювентус» – «Сампдория»

«Лацио» – «Удинезе»

«Милан» – «Дженоа»

«Наполи» – «Фиорентина»

«Рома» – «Лечче»

«Сассуоло» – «Кальяри»

Матчи состоятся в январе 2022 года. Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу со счётом 2:1 над «Аталантой» в последнем финале.