Определились пары 1/8 финала Кубка Италии
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По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.
Так, из наиболее интересных встреч следует отметить противостояние «Наполи» и «Фиорентины», «Ювентуса и «Сампдории», а также «Милана» с подопечными Андрея Шевченко – «Дженоа», «Аталанта», за которую выступает 26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с «Венецией».
Все пары 1/8 Кубка Италии:
- «Аталанта» – «Венеция»
- «Интер» – «Эмполи»
- «Ювентус» – «Сампдория»
- «Лацио» – «Удинезе»
- «Милан» – «Дженоа»
- «Наполи» – «Фиорентина»
- «Рома» – «Лечче»
- «Сассуоло» – «Кальяри»
Матчи состоятся в январе 2022 года. Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу со счётом 2:1 над «Аталантой» в последнем финале.
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