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Определились пары 1/8 финала Кубка Италии

Определились пары 1/8 финала Кубка Италии
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По завершению всех встреч стадии 1/16 финала определились участники следующей стадии Кубка Италии.

Так, из наиболее интересных встреч следует отметить противостояние «Наполи» и «Фиорентины», «Ювентуса и «Сампдории», а также «Милана» с подопечными Андрея Шевченко – «Дженоа», «Аталанта», за которую выступает 26-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с «Венецией».

Все пары 1/8 Кубка Италии:

  • «Аталанта» – «Венеция»
  • «Интер» – «Эмполи»
  • «Ювентус» – «Сампдория»
  • «Лацио» – «Удинезе»
  • «Милан» – «Дженоа»
  • «Наполи» – «Фиорентина»
  • «Рома» – «Лечче»
  • «Сассуоло» – «Кальяри»

Матчи состоятся в январе 2022 года. Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу со счётом 2:1 над «Аталантой» в последнем финале.

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