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Директор «ПСЖ» Леонардо: Маркиньос навсегда останется в клубе

Директор «ПСЖ» Леонардо: Маркиньос навсегда останется в клубе
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Директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил о готовности бразильского защитника команды Маркиньоса остаться в французском клубе навсегда.

«Маркиньос навсегда останется в «Пари Сен-Жермен». Он не хочет покидать клуб», – цитирует Леонардо известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Также источник добавил, что парижский клуб уже начал переговоры с игроком по поводу нового соглашения. Разговоры между командой и футболистом ведутся уже с сентября.

В текущем сезоне Маркиньос провёл на поле 19 матчей, в которых забил 3 мяча и однажды сумел отдать результативную передачу. Всего за «ПСЖ» у игрока 342 матча, 34 забитых мяча и 9 голевых передач. В парижский клуб он перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его контракт с «ПСЖ» завершается летом 2024 года.

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