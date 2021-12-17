Обновлённые ценники: Месси, Неймар и Головин подешевели, Дэвид подорожал

Стала известна обновлённая трансферная стоимость футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Франции. В списке подешевевших игроков оказался в том числе российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Перед открытием зимнего трансферного окна редакция интернет-портала Transfermarkt провела полноценную переоценку рыночной стоимости всех игроков французской Лиги 1, где свои новые показатели получили 548 профессиональных футболистов.
Наиболее заметно — сразу на 25% — подешевел один из лучших игроков мира Лионель Месси («ПСЖ»). За полгода пребывания в Париже аргентинец так и не смог полноценно адаптироваться к командному взаимодействию с одноклубниками и новой роли на поле. Невнятное выступление на французских полях в совокупности с уже почтительным возрастом — ему 34 года — снизили рыночную стоимость 7-кратного обладателя «Золотого мяча» с 80 до 60 млн евро.
Еще одна звезда парижан, бразилец Неймар подешевел на 10% — его трансферная стоимость снизилась со 100 млн евро до 90 млн евро.
«С каждым сезоном рекордная покупка «ПСЖ» продолжает показывать всё менее зрелищный и эффективный футбол, которому предшествует ряд продолжительных травм. Неймар уже не показывает ту игру, что в период переезда во Францию, уйдя в тень своих звёздных визави по атаке — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси», — отмечают аналитики портала.
Среди тех, кто теперь стоит дешевле, оказался и футболист сборной России Александр Головин. Трансферная стоимость полузащитника «Монако» снизилась с 28 до 25 млн евро.
«Александр зачастую после яркого выступления в одном-двух матчах может теряться на поле против серьезных соперников, что стало причиной снижения рыночного показателя», — отмечают специалисты.
Список наиболее заметно подорожавших игроков возглавил канадский нападающий «Лилля» Джонтан Дэвид, ценник на него взлетел с 35 до 50 млн евро.
«Форвард очень ярко проявил себя в чемпионате Франции и групповом этапе Лиге Чемпионов, отметившись важными голами против серьезных соперников. Реализация канадца привела к успеху прошлогоднего чемпиона Франции и выходу в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, а также повышенному спросу со стороны мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала», — объясняют эксперты.
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