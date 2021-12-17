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«Аталанта» перепутала силуэты Бергамо и Турина на рождественской форме. Фанаты в ярости

«Аталанта» перепутала силуэты Бергамо и Турина на рождественской форме. Фанаты в ярости
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Вчера, 16 декабря, «Аталанта» презентовала рождественский комплект футбольной формы, который вызвал весьма неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие болельщики клуба стали замечать, что силуэт города на новогодней форме «Аталанты» слабо похож на очертание Бергамо. Сайт, специализирующийся на футбольных экипировках, Footy Headlines провёл анализ и пришёл к выводу, что силуэт города на форме бергамасков больше похож на Турин.

Фото: atalanta.it

Силуэт Бергамо

Силуэт Бергамо

Фото: FootyHeadlines

Силуэт с формы

Силуэт с формы

Фото: FootyHeadlines

Компания Joma, выпустившая эту форму для «Аталанты», выступила с заявлением:

«Joma Sport намеревается подтвердить и подчеркнуть, что очертание города на майке рождественского комплекта «Аталанты» представляет собой профиль города Бергамо и не относится к какому-либо другому городу.

Поскольку это стилизация, мы понимаем, что некоторые детали могут не соответствовать общепринятому представлению, и мы осознаем тот факт, что существует множество изображений горизонта Бергамо. На этой форме мы хотели усилить некоторые элементы Бергамо, зная, прежде всего, о том, что ей будет уделяться особое внимание.

Мы с сожалением отмечаем, что ни одно из СМИ, особенно местных, не связывалось ни с Joma, ни с «Аталантой» с просьбой предоставить информацию о детализации «горизонта», прежде чем начать споры в социальных сетях и распространить неточную информацию. Нас это разочаровало, ведь мы преследовали благотворительные цели», — приводит заявление Joma официальный сайт «Аталанты».

Однако болельщики «Аталанты» в клубном «твиттере» всё равно пишут яростные комментарии. По их мнению, форму с изображение города можно было сделать так, чтобы никаких сомнений в её элементах не возникало:

  • «Горизонт не кажется мне горизонтом нашего города, или я не прав?»
  • «Это очертание Турина! Стыд...»
  • «Ошибка непростительна. Это дань уважения Аньелли?»
  • «Им нужно было всего лишь выбрать горизонт правильного города...»
  • «Высшее мастерство! Напомнили о Турине».
  • «Надеюсь, хотя бы в следующем году вы не ошибётесь».
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