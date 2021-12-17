«Защита людей должна быть приоритетом». Бенитес – о возможной приостановке АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в 17-м туре английской Премьер-лиги и высказался о возможной приостановке сезона из-за коронавируса.



«Сейчас очень сложно набирать очки. Меня очень радует то, в какой ситуации мы это сделали: без большого количества ключевых игроков на поле и с футболистами на скамейке, у которых также были проблемы со здоровьем. Мои парни сделали все возможное, чтобы набрать это очко. Иногда нужно немного удачи, а в этом году нам не очень везло с травмами.



Мы видим, что коронавирус распространяется, и мы должны быть очень осторожны. Если английская Премьер-лига приостановит игры, мы должны протестировать игроков, чтобы потом сделать рестарт без проблем. Защита людей должна быть приоритетом», — цитирует Бенитеса BBC.

«Челси» — «Эвертон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 17-й тур:

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