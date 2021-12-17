Линекер: Салах играет с улыбкой на лице. Я бы тоже так делал, если бы был столь же хорош

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от игры форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин отметился голом в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).
«Обожаю наблюдать за игрой Мохамеда Салаха. Невероятно изобретательный футболист, который играет с улыбкой на лице. Я бы тоже так делал, если бы был столь же хорош», — написал Линекер в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше АПЛ Мохамед провёл 17 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. В турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити» (41 очко), на втором месте — «Ливерпуль» (40), на третьем — «Челси» (37).
Видео гола Салаха в матче с «Ньюкаслом»
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