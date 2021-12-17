«Глупое решение». Кавазашвили – о назначении Ваноли на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.



«Ваноли был помощником у тренера. Это ни о чём не говорит. Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин-барин: творит, что хочет.



Но очень плохо, что нет контроля со стороны РФС. На бумаге есть профсоюз тренеров и футболистов, а толку-то? Они не защищают. За рубежом сейчас профсоюзы встали бы на дыбы и наказали Федуна за своевольность: за 16 лет уже 19-й раз меняют тренеров», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак». Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.