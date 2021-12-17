«Водку не люблю, кальсоны не ношу». Малком рассказал о жизни в России

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о жизни в России.

«Ношу ли я подштанники? Да нет, до такого не доходило. Дома у меня тепло, а когда еду на тренировку или иду на ужин с девушкой, просто одеваюсь по погоде. Я уже привык к морозам, так что всё нормально — не надеваю сто слоёв одежды, а просто утепляюсь, чтобы не заболеть.

Нобоа рассказывал, что пробовал снег на вкус? Нет, у меня желания попробовать снег никогда не было, но мне всегда было очень интересно — что это вообще за снег такой? Какой он на ощупь? И, знаете, снег — это очень круто! В Бразилии его днём с огнём не сыщешь. Например, там, откуда я родом, в зимнее время бывает холодно, но для нас «холодно» — это +20 градусов (улыбается). Ниже температура просто не опускается. Так что у меня с детства была мечта познакомиться со снегом. И вот я познакомился — и знаете, мне хватило, можете забирать его обратно, ха-ха!

Я ничего не знал о русской кухне до переезда сюда, слышал только о бефстроганове. Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом. Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно непопулярны супы, я их не очень люблю. Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют? Борщ? Да, он! Вот борщ мне очень по душе.

Пил ли я самый популярный русский напиток? Нет, никогда не пробовал ни водку, ни бразильскую кашасу. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин», — приводит слова Малкома «Р-Спорт».