Юран — о Ваноли: нигде не видел, чтобы ведущий клуб страны назначал человека без опыта

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
«Каррера находился 2-3 месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с Лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берёт человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и всё наладит. У меня большие сомнения.
Пример развития в «Локомотиве» мы уже видели. Что-то там как-то не развивается. Если в Италии десятилетиями выстроены принципы, школы, то у нас во все клубы привозят иностранцев. Смешно, Ваноли приедет и будет развивать. Мы бестолковые, что ли? По-моему, здесь нет никакого уважения. Руководство говорит, что команда переживает кризис. А в чём кризис? Сколько лет «Спартак» не выходил в еврокубки с первого места? Болельщик захочет как минимум, чтобы клуб дальше в еврокубках шел, все привыкли к победам», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».
- 17 декабря 2021
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