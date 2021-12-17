Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Поделиться
Обнародовано расписание групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Свой график узнала и сборная России, которой предстоит сыграть в одной из групп лиги B.
- 2 июня 2022 года: Албания – Россия
- 6 июня 2022 года: Израиль – Россия
- 10 июня 2022 года: Россия – Исландия
- 13 июня 2022 года: Россия – Албания
- 24 сентября 2022 года: Исландия – Россия
- 27 сентября 2022 года: Россия – Израиль
Напомним, победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в лигу D.
В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных формируют две группы лиги D: из четырёх и из трёх команд.
Новость по темеВалерий Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
12:16
-
12:13
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:52
-
10:44
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:18
-
10:08
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:37
-
09:35
-
08:47
-
08:30
-
05:27
-
04:35
-
04:12
-
02:39
-
02:21
-
02:01
-
00:52
-
00:40
-
00:38
Партнерский контент