Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Обнародовано расписание групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Свой график узнала и сборная России, которой предстоит сыграть в одной из групп лиги B.

2 июня 2022 года: Албания – Россия

6 июня 2022 года: Израиль – Россия

10 июня 2022 года: Россия – Исландия

13 июня 2022 года: Россия – Албания

24 сентября 2022 года: Исландия – Россия

27 сентября 2022 года: Россия – Израиль

Напомним, победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в лигу D.

В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных формируют две группы лиги D: из четырёх и из трёх команд.