Криштиану Роналду и его возлюбленная узнали пол будущей двойни

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес узнали пол будущей двойни. Соответствующее видео нападающий разместил в своём «инстаграме».
Дети Криштиану и Джорджины лопнули воздушные шарики, в которых были вложены разноцветные конфетти. В одном из шариков находились конфетти голубого цвета, в другом — розового. Это означает, что у Роналду и Родригес родятся сын и дочь.
«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается», — подписал видео футболист.
Видео доступно на «Чемпионате»
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» отреагировала на видео, написав в комментарии: «Поздравляем, Криштиану».
Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Португалец уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
- 17 декабря 2021
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