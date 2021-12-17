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«Я верю в эту команду!» Ваноли прокомментировал своё назначение в «Спартак»

«Я верю в эту команду!» Ваноли прокомментировал своё назначение в «Спартак»
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Новоиспечённый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал назначение на пост наставника красно-белых.

«Для меня большая честь быть частью этой команды и работать для этих болельщиков. Москва моя судьба — здесь случился очень важный момент в моей футбольной карьере. И сейчас начинается моя новая карьера.

Я хочу пообещать болельщикам свою искренность. Я верю в эту команду. «Спартак» — большой клуб, и все что я могу — отдавать свою страсть», — сказал Ваноли в видео на YouTube-канале пресс-службы «Спартака».

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