Ваноли: «Спартак» должен одинаково хотеть побеждать и в Европе, и в РПЛ

Новоиспечённый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о своём назначении.
«Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков — большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.
«Спартак» должен быть командой, которая готова побеждать в любом матче. Не важно, Кубок это или чемпионат. Мы всегда должны играть организованно и четко понимать свои задачи на поле.
Я хотел бы отдать должное игрокам, а также предыдущему тренеру, которые добились такого успеха для «Спартака». Но мы должны работать над нашим менталитетом и над психологией. Не должно быть такого, что при хороших результатах в Европе команда занимает в таблице чемпионата страны столь низкое место. Это «Спартак», и он должен одинаково хотеть побеждать и на международной арене, и в России», — приводит слова Ваноли официальный сайт «Спартака».
- 17 декабря 2021
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