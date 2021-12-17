Ваноли: Конте — один из лучших тренеров мира, работать с ним было классно

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о работе с Антонио Конте. 49-летний специалист входил в штаб Конте в «Челси» и «Интере».
«Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить Антонио за то время, что мы работали вместе. Считаю Конте одним из лучших тренеров мира. Работать с ним было классно, но сейчас действительно настал момент, когда мне пора начать собственную карьеру.
Конечно, когда работаешь с такими великими тренерами, то стараешься брать от них лучшее и развиваться. Например, в сборных Италии я работал с Арриго Сакки. Бесценно видеть и впитывать, как такие профи относятся к делу. В этом тоже кроется ключ к успеху. Паоло Ваноли возьмет что-то от тех, с кем работал раньше. Однако свои идеи у него тоже будут», — приводит слова Ваноли официальный сайт «Спартака».
- 17 декабря 2021
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:49
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:16
-
12:13
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:52
-
10:44
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:18
-
10:08
-
10:07
-
10:03
-
09:56
-
09:37
-
09:35
-
08:47