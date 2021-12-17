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Ваноли: Конте — один из лучших тренеров мира, работать с ним было классно

Ваноли: Конте — один из лучших тренеров мира, работать с ним было классно
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Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о работе с Антонио Конте. 49-летний специалист входил в штаб Конте в «Челси» и «Интере».

«Я хотел бы воспользоваться моментом и поблагодарить Антонио за то время, что мы работали вместе. Считаю Конте одним из лучших тренеров мира. Работать с ним было классно, но сейчас действительно настал момент, когда мне пора начать собственную карьеру.

Конечно, когда работаешь с такими великими тренерами, то стараешься брать от них лучшее и развиваться. Например, в сборных Италии я работал с Арриго Сакки. Бесценно видеть и впитывать, как такие профи относятся к делу. В этом тоже кроется ключ к успеху. Паоло Ваноли возьмет что-то от тех, с кем работал раньше. Однако свои идеи у него тоже будут», — приводит слова Ваноли официальный сайт «Спартака».

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