«Заболела жена, хотел отпроситься, а он ответил: «Нет, вали отсюда». Якубко — о Черчесове

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о работе с экс-главным тренером национальной команды России Станиславом Черчесовым.



«Он говорил всё сразу, причем на эмоциях. Черчесов — специфический человек. Тренер он неплохой, у него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к сопернику. Просто он считает себя королём мира. А когда у него прёт, так самомнение увеличивается ещё в два раза. Он никого не уважает, кроме себя. Помню, у меня заболела жена, я хотел отпроситься на один день, он меня просто послал: «Нет, вали отсюда». Возможно, как тренер он был прав, но почему нельзя было отказать по-человечески? С другой точки зрения, он тренер, а я футболист, и я должен делать свою работу. Я это понял и принял, но так было не у всех. Вот в «Динамо» он столкнулся с таким же высокомерным Денисовым. Помните, чем всё это закончилось», — цитирует Якубко Sport24.