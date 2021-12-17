Тухель: «Челси» не может рассчитывать на 6 или 7 игроков, это одна из ключевых проблем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель, подводя итоги матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), отметил больше количество отсутствовавших игроков лондонской команды.

«Безусловно, меня беспокоит отсутствие игроков. На данный момент мы не можем рассчитывать на шесть или семь футболистов. На данный момент это одна из ключевых проблем. Вы все в курсе нашей ситуации в полузащите на протяжении последних двух месяцев, теперь мы лишились четырех игроков группы атаки. Всего месяц назад у нас были травмированы Ромелу [Лукаку] и Кай [Хаверц]. Безусловно, это проблема, но мы всегда концентрируемся на поиске решения и на игроках, которые выходят на поле.



Сейчас я не могу сказать точно, почему мы столкнулись с такой ситуацией. Я вижу команды, которые допускают гораздо больше шансов у своих ворот, команды, которые позволяют сопернику создать гораздо больше полумоментов, чем мы. Мы ничего не позволили сделать сопернику, но вновь потеряли очки. Я думаю, мы с гораздо большей вероятностью должны были бы сейчас обсуждать нашу крупную победу, и это было бы справедливо. Признаю, я ничего не могу поменять в этом отношении, но мы должны быть справедливы к себе, принимая, что иногда потери случаются буквально из-за ничего», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Маунт открывает счёт с «Эвертоном». Видео доступно на «Чемпионате»:

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