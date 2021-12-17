Ребров: Дака из «Лестера» сказал: «Ничего себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о диалоге с нападающим «Лестера» Патсоном Дакой после матча второго тура группового этапа Лиги Европы.



«После игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, ничего себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем». Я ответил: «Ну да, это Российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!» — цитирует Реброва Sports.ru.



Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. «Спартак» пробился в 1/8 финала турнира с первого места. «Лестер» занял в группе третье место и отправился в Лигу конференций.