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Девич: жаль, что ВАР не было на Евро-2012, но он замедляет темп и интенсивность игры

Девич: жаль, что ВАР не было на Евро-2012, но он замедляет темп и интенсивность игры
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Бывший форвард «Рубина», «Ростова» и сборной Украины Марко Девич вспомнил эпизод с ошибкой судей в матче Англии и Украины на Евро-2012.

Бригада во главе с венгром Виктором Кашшаи не засчитала гол Девича в ворота англичан, хотя мяч полностью пересёк линию ворот. Англия выиграла 1:0 и вышла в плей-офф турнира, Украина вылетела.

«Кашшаи хорошо помню. Жаль, что такой момент. Ты говоришь, что Девич в сборной – незасчитанный гол против Англии. Так оно и есть на самом деле. Недавно вспоминали матчи Украины с Англией – снова об этом моменте говорили. Жаль, что не засчитали этот гол. У нас было ещё время успеть пробиться дальше.

Эмоции? Конечно, обида, жаль. Такой момент на Евро, где играешь не каждый день… С Англией дома. Обида, конечно, обида. Но это должно было так быть. Хотя этот момент помог ускорить появление ВАР в футболе. Жаль, его тогда не было.

Как отношусь к ВАР? 50 на 50. Да, справедливость, но замедляет темп игры, интенсивность. Но я всегда за справедливость. Бывает, ВАР и сейчас принимает спорные решения. Просто я больше за интенсивность, чтобы не теряли темп», — цитирует Девича Tribuna со ссылкой на FootballHub.

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