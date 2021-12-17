Ребров: Селихов вошёл в историю, с «Лестером» пенальти взял. Я ему отвесил отцовского леща

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о вратарской линии красно-белых.



«По пенальти с «Лестером» скажу так: бьющий, насколько понимаю, поменял направление удара, а у Сели сработала чуйка – тоже пошёл в другой угол. Это то, о чём я говорил, что не всегда нужно следовать статистике, иногда чутье может подсказать лучше. Еще видел мнения, сто Селя якобы реагировал и по мячу играл. Это, конечно, забавно.



Когда Саня отбил пенальти, я был, простите, просто в шоке. Я даже в толпу не сразу побежал, потому что будто двигаться не мог. А когда Селя около меня оказался, сразу отвесил ему отцовского леща. Сказал, что красавец, молодец, герой. Селя реально вошёл в историю, что такой пенальти взял.



Хочется здесь сказать и про Максименко. Ему, конечно, сейчас непросто. Он не любит, когда его жалеют, не ищет утешений – просто тренируется старательно. Но представьте: парень никогда не сидел в запасе, всегда был на волне, а теперь все кричат: «Селя! Селя! Селя!».



Но это вратарская доля, это нужно пройти и пережить. Это непросто, но ничего такого в этом нет, все через такое проходили.



А конкуренция пойдет на пользу и Селихову с Максименко, и клубу – у «Спартака» сейчас два хороших вратаря.» — цитирует Реброва Sports.ru.