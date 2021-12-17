Журова: допускаю, что Fan ID не будет распространяться на РПЛ. Обязательности в законе нет

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на принятие закона о Fan ID.



«Fan ID не будет обязательным, а то все очень обязательны к обязательности. Написано, что правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и мероприятия потребуются к введению системы Fan ID. И может быть так, что это будут только международные соревнования. У нас такая система была чемпионате мира, мы под этот вопрос меняли нормы. Такой законопроект носил временный характер, только на время чемпионата мира. Не распространяясь на всё остальное. Представьте, сейчас во время пандемии у нас будет международное соревнование, как Евро в Питере, а закона у нас нет. А если его нет, значит мы не можем проводить такое соревнование и выполнить обязательства. Так вот, чтобы выполнять такие обязательства и иметь возможности вариаций – такой закон о Fan ID нужен.



Теперь вопросы будут к федерациям, профильному комитету и правительству. Захотят – сделают, не захотят – не сделают. Обязательности в законе нет, только возможность. В теории, Fan ID может и не будет распространяться на матчи РПЛ. Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ. Я допускаю такое. Но для международных обязательств и соревнований Fan ID необходим



Подчеркну ещё раз, это обязательная мера для международных соревнований, как и идентификация лиц. И список, где будут турниры и стадионы с Fan ID определит правительство. Сейчас у правительства таких полномочий нет, поэтому закон и принимался», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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