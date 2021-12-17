Паоло Ваноли: хотел бы поблагодарить Конте, но у меня свой стиль работы

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте. 49-летний специалист входил в штаб Конте в «Челси» и «Интере».
«Хотел бы поблагодарить Конте за возможность работы с ним, но я Паоло Ваноли, и у меня свой стиль работы.
Работа ассистентом была осознанным выбором — я работал с профессионалами и рос. Сейчас я чувствую, что готов работать самостоятельно и быть главным тренером», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
- 17 декабря 2021
-
16:55
-
16:35
-
16:32
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:36
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:49
-
12:42