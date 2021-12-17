Паоло Ваноли: хотел бы поблагодарить Конте, но у меня свой стиль работы

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте. 49-летний специалист входил в штаб Конте в «Челси» и «Интере».



«Хотел бы поблагодарить Конте за возможность работы с ним, но я Паоло Ваноли, и у меня свой стиль работы.

Работа ассистентом была осознанным выбором — я работал с профессионалами и рос. Сейчас я чувствую, что готов работать самостоятельно и быть главным тренером», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.



Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».