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Паоло Ваноли: хотел бы поблагодарить Конте, но у меня свой стиль работы

Паоло Ваноли: хотел бы поблагодарить Конте, но у меня свой стиль работы
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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил Антонио Конте. 49-летний специалист входил в штаб Конте в «Челси» и «Интере».

«Хотел бы поблагодарить Конте за возможность работы с ним, но я Паоло Ваноли, и у меня свой стиль работы.
Работа ассистентом была осознанным выбором — я работал с профессионалами и рос. Сейчас я чувствую, что готов работать самостоятельно и быть главным тренером», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.

Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

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