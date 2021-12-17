Губерниев – о Fan ID: можем лясы точить и копья ломать. Что-то изменится? Вариантов ноль

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на принятие закона о Fan ID.



«У меня нет никакого отношения к этому закону, он же принят. Теперь будем его исполнять. А что изменит тот факт, что люди были против? Их было много, но закон всё равно приняли, а люди по-прежнему против. Это как когда Михалкова спросили про гимн и он сказал: «А слушать будете стоя».

Насколько я понимаю, ещё должен подписать президент. Мы сейчас можем сколько угодно лясы точить и копья ломать. Чего-то поменяется? Нет, вариантов ноль. Надо исполнять», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».