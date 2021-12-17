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Роднина — о Fan ID: такие решения нужны, если мы хотим, чтобы на стадионах было безопасно

Роднина — о Fan ID: такие решения нужны, если мы хотим, чтобы на стадионах было безопасно
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на принятие закона о Fan ID.

«Когда появляются какие-то ограничения, проблемы, это мало кого радует. Вероятно, нужно принимать такие решения, если хотим, чтобы на стадионах было безопасно и спокойно: пойти с семьёй, маленькими детьми, посмотреть интересные матчи. Такие законопроекты не принимаются в фигурном катании, в художественной гимнастике. К счастью, у нас болельщики более безопасные. На футболе мы привыкли сталкиваться с такими проблемами, я не говорю о том, что все такие.

Мы должны привыкать к тому, что должна быть определённая форма и норма поведения человека на спортивном объекте. Это не место, чтобы сбить свой пыл, там соревнуются спортсмены, болельщики должны находиться в определённых рамках. Спортсмен наказывается, если он нарушает какие-то требования. Могут ли вернуть пиво на стадионы? Будем смотреть. В законы могут вноситься изменения. Мы очень хорошо справились во время чемпионата мира, не было неприятных случаев», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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