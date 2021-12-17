«Спартак» хочет подписать ещё одного футболиста до зимних сборов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся (Даниил Хлусевич и Илья Свинов. — Прим. „Чемпионата“). До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.
Возможно, потом будет ещё один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вёл активную работу.
Сейчас мы заложники лимита. Хлусевич и Свинов — это очень перспективные игроки. Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своё видение тренер скажет более подробно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 17 декабря 2021
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