Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» хочет подписать ещё одного футболиста до зимних сборов

«Спартак» хочет подписать ещё одного футболиста до зимних сборов
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся (Даниил Хлусевич и Илья Свинов. — Прим. „Чемпионата“). До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.

Возможно, потом будет ещё один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вёл активную работу.

Сейчас мы заложники лимита. Хлусевич и Свинов — это очень перспективные игроки. Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своё видение тренер скажет более подробно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021