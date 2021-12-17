Смородская: в Fan ID нет ничего плохого. Хулиганы будут опасаться, что их вычислят

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на принятие закона о Fan ID.



«Поначалу всё будет сложно, непривычно, но для настоящих ценителей футбола Fan ID не составит проблем. А хулиганы будут опасаться, что их вычислят. Ничего плохого в этом законе нет. Тут есть определённое число людей, нас вообще в 2021 году часто делят: есть QR, нет QR и так далее. Есть такой момент, ничего нового.



Fan ID приведёт к увеличению болельщиков, многие боятся ходить на стадион из-за отдельных хулиганствующих элементов. Если будет удостоверение, можно будет ходить более свободно, потому что эти элементы будут знать, что их вычислят», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.