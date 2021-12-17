«Ман Сити» отменил пресс-конференцию Гвардиолы из-за подозрения на коронавирус у тренера

Пресс-конференция главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы перед игрой с «Ньюкаслом» в 18-м туре английской Премьер-лиги отменена, информирует издание BBC. Причина — тренер сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.

Гвардиола сдал ещё один ПЦР-тест и ждёт результата. Ранее испанский специалист сообщил, что несколько сотрудников «Манчестер Сити» заразились коронавирусом.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» должен пройти в воскресенье, 19 декабря. «Горожане» идут на первом месте в АПЛ, «сороки» — на 19-м.

Видеообзоор матча 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» (7:0):

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