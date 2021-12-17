«Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Мампасси

Московский «Локомотив» подписал долгосрочное соглашение с защитником донецкого «Шахтёра» Марком Мампасси. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
«Локомотив» и Марк Рене Мампасси заключили соглашение сроком на 5 лет. За наш клуб 18-летний центральный защитник будет выступать под номером «18». Добро пожаловать в команду, Марк!» — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник выступал на правах аренды за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав голевую передачу.
Сообщалось, что Мампасси получит российское гражданство, чтобы не считаться легионером в Премьер-Лиге.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о возможном переходе Мампасси в московскую команду.
- 17 декабря 2021
-
18:26
-
18:22
-
18:05
-
17:44
-
17:29
-
17:29
-
17:19
-
17:13
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:32
-
16:05
-
16:04
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:36
-
14:22
-
14:18