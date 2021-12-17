«Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Мампасси

Московский «Локомотив» подписал долгосрочное соглашение с защитником донецкого «Шахтёра» Марком Мампасси. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



«Локомотив» и Марк Рене Мампасси заключили соглашение сроком на 5 лет. За наш клуб 18-летний центральный защитник будет выступать под номером «18». Добро пожаловать в команду, Марк!» — сказано в заявлении пресс-службы клуба.



18-летний Мампасси – воспитанник «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский защитник выступал на правах аренды за «Мариуполь», проведя за команду 15 матчей в чемпионате страны и отдав голевую передачу.



Сообщалось, что Мампасси получит российское гражданство, чтобы не считаться легионером в Премьер-Лиге.



Ранее «Чемпионат» первым сообщил о возможном переходе Мампасси в московскую команду.