Кристиан Эриксен покинул «Интер»

Полузащитник Кристиан Эриксен покинул миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Иногда жизнь делает неожиданный поворот и направляет вас по пути, которого вы себе не могли представить. Каждый болельщик «Интера» молча наблюдал за играми команды, надеясь на Кристиана. Хотя «Интер» и Кристиан сейчас расстаются, связь между ними никогда не будет разорвана. Хорошие голы, победы и празднование чемпионства с болельщиками за пределами стадиона навсегда останутся в истории клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.