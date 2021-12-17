Роман Терюшков: сегодня-завтра Мамаев подпишет контракт с «Химками»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в ближайшее время подпишет с подмосковной командой контракт на один год.
«Сегодня-завтра Мамаев подпишет контракт, он уже прошёл углублённое медицинское обследование. Думаем, это будет контракт на год», — цитирует Терюшкова агентство «РИА Новости Спорт».
В нынешнем сезоне Мамаев принял участие в шести матчах за «Ростов», в которых не отметился результативными действиями. В декабре у игрока истекает соглашение с дончанами, за которых он выступает с сентября 2019 года. До «Ростова» Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». До 2016 года футболист привлекался в сборную России, за которую провёл 15 матчей.
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