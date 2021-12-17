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Кавани готов разорвать контракт с «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Барселону»

Кавани готов разорвать контракт с «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Барселону»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы упростить переход в «Барселону». Уругвайский форвард является одним из вариантов для усиления атаки испанской команды. Об этом сообщает MundoDeportivo.

34-летний Кавани выступает за английскую команду с октября прошлого года. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий в пяти матчах английской Премьер-лиги забил гол. Также на его счету 60 минут на поле в трёх матчах Лиги чемпионов. Ранее Кавани выступал в составе «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Данубио».

«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».

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